صحيفة: استقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك





ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى حول أسباب الاستقالة.





رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الحياة الجديدة) اليوم الأربعاء، عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" قوله: إن رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور أحمد براك، استقال من مصبه.وأضافت عبر حسابها عبر (فيسبوك): أن عضو المجلس الثوري، رائد رضوان، تم تعيينه رئيسا للهيئة خلفاً لبراك.