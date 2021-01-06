سلطات الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير محمد قبها

الأسير قبها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مصادر الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر هدم منزل منفذ عملية قتل مستوطِنة قرب جنين الشهر الماضي، الأسير محمد مروح قبها من قرية طورة جنوب غرب جنين.



وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال قرر هدم طابقين كان يسكن فيهما الأسير قبـها الذي نفذ عملية قتل المستوطِنة إستير هورغان، قرب جنين.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الأسبوع الماضي قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت عدة منازل، بينها منزل الأسير محمد مروح قبها (36عاما)، وأخذت قياسات جديدة لمنزله تمهيدا لهدمه.



وقال ذوو الأسير قبها في حينه إن قوات الاحتلال أخذت قياسات المنزل، للمرة الثالثة، منذ اعتقاله في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بإخلائه، تمهيدا لهدمه في أية لحظة.



ولفتت العائلة إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات حفر في أعمدة المنزل، بعد إخراج قاطنيه وتجميعهم في منزل والده في الطابق الأول.





وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن الأسير محمد قبها هو منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنة قبل أيام، وأشارت أنه نفذها انتقامًا للأسير كمال أبو وعر.