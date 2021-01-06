الشرطة: إصابة شاب بجراح خطيرة في حادثة إطلاق نار في جنين











رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الفلسطينية، بأنها باشرت التحقيق في حادثة إطلاق نار تعرض لها شاب، حيث أصيب بجراح خطيرة في مدينة جنين.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شاباً وصل لمشفى الرازي بمدينة جنين، بعدما أصيب بطلق ناري وصفت إصابته بالخطيرة فيما باشرت الشرطة بالتحقيق.