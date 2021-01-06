جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وتحرير مخالفات عامة



كما قامت الشرطة بتحرير 220 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات غير ملتزمين في اجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأضافت: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات عامة في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على خمسة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 31 مذكرة قضائية.