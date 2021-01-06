توتر بسجن (عوفر) بعد اقتحام عدة أقسام وإجراء تفتيشات استفزازية

يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن عناصر الوحدات الخاصة القمعية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت صباح اليوم وبشكل مفاجئ "قسم 16" و21 و22 بسجن (عوفر) وأجرت عملية تفتيش واسعة بشكل استفزازي بحق الاسرى هناك، واعتدت عليهم ورشتهم بالغاز.وأضافت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حالة من التوتر تسود السجن منذ الصباح.