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دولي

ترمب يحث نائبه على عدم المصادقة على "الانتخابات المزورة"

ترمب يحث نائبه على عدم المصادقة على "الانتخابات المزورة"
دونالد ترامب ونائبه مايك بنس وفريقه
رام الله - دنيا الوطن
حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، نائبه مايك بنس، اليوم الأربعاء، على عدم المصادقة على ما وصفها "الانتخابات المزورة".

وأضاف عبر حسابه على (تويتر) ترامب: أن "على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز هذا هو وقت الشجاعة القصوى"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقال ترمب: إن "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلن أنها مبنية على مخالفات"، مضيفاً: أن "الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".





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