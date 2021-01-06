ترمب يحث نائبه على عدم المصادقة على "الانتخابات المزورة"















رام الله - دنيا الوطنحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، نائبه مايك بنس، اليوم الأربعاء، على عدم المصادقة على ما وصفها "الانتخابات المزورة".وأضاف عبر حسابه على (تويتر) ترامب: أن "على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز هذا هو وقت الشجاعة القصوى"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وقال ترمب: إن "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلن أنها مبنية على مخالفات"، مضيفاً: أن "الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".