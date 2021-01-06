ترمب يحث نائبه على عدم المصادقة على "الانتخابات المزورة"
رام الله - دنيا الوطن
حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، نائبه مايك بنس، اليوم الأربعاء، على عدم المصادقة على ما وصفها "الانتخابات المزورة".
وأضاف عبر حسابه على (تويتر) ترامب: أن "على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز هذا هو وقت الشجاعة القصوى"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وقال ترمب: إن "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلن أنها مبنية على مخالفات"، مضيفاً: أن "الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".
حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، نائبه مايك بنس، اليوم الأربعاء، على عدم المصادقة على ما وصفها "الانتخابات المزورة".
وأضاف عبر حسابه على (تويتر) ترامب: أن "على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز هذا هو وقت الشجاعة القصوى"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وقال ترمب: إن "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلن أنها مبنية على مخالفات"، مضيفاً: أن "الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".
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