الاحتلال يتوغل شرق خان يونس ويطلق النار على الصيادين غرب غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين غرب مدينة غزة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عدة آليات عسكرية اسرائيلية توغلت في أراضي المواطنين بمنطقة الفخاري شرق خان يونس وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المكان.



وأوضح أن جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين ووضعت سواتر ترابية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية في الاجواء الشرقية لخان يونس.



كما استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة شاطىء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو ثلاثة اميال وأجبرتها على العروض من البحر وسط إطلاق وابل من الأسلحة الرشاشة وفتح خراطيم المياه صوبها.