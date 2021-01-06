حواتمة يثمّن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية والتطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

بعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه فيها، وعموم أبناء الشعب الجزائري الشقيق بحلول العام الجديد 2021، وبسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد فترة علاج قضاها في ألمانيا، متمنياً له دوام الصحة والعافية والتقدم، والمزيد من الازدهار للجزائر وشعبها.



كما أشاد حواتمة بالدور المتقدم الذي تتحمل الجزائر الشقيقة أعباءه في دعم وإسناد القضية الفلسطينية وشعبها، منذ الساعات الأولى لانطلاقة ثورتها المعاصرة، وفي كافة المراحل والمحطات، كما أشاد حواتمة بموقف الجزائر المشرف من قضية التطبيع وتأكيدها على رفضها الثابت الدخول في هذه المشاريع، مهما علت الضغوطات، وإصرارها الدائم على تحمّل مسؤولياتها الوطنية والقومية، السياسية والقانونية والأخلاقية، في دعم شعب فلسطين حتى يحقق أهدافه في دحر الاحتلال، والفوز بالحرية وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.



كما أشاد حواتمة بالعلاقة الثنائية الأخوية الصادقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، الجزائري والفلسطيني، وبالعلاقة العريقة التي تربط بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكافة المؤسسات السياسية الوطنية الجزائرية والحريصة على مستقبل بلادها وأمنها واستقرارها، ودورها القومي والإقليمي في المحيطين العربي والمتوسطي.