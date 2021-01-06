شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على الاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على الاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني.

وأفاد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراضي المواطنين قرب مستوطنة "الفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف رواجبة أن المصادقة على الاستيلاء، ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس.

أخبار ذات صلة

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وتحرير مخالفات عامة

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وتحرير مخالفات عامة

توتر بسجن (عوفر) بعد اقتحام عدة أقسام وإجراء تفتيشات استفزازية

توتر بسجن (عوفر) بعد اقتحام عدة أقسام وإجراء تفتيشات استفزازية

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس ويطلق النار على الصيادين غرب غزة

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس ويطلق النار على الصيادين غرب غزة

حواتمة يثمّن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية والتطبيع

حواتمة يثمّن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية والتطبيع

رمزي رباح يدعو للتمسك بوصية الشهداء باستئناف مسيرة المصالحة والوحدة والمقاومة

رمزي رباح يدعو للتمسك بوصية الشهداء باستئناف مسيرة المصالحة والوحدة والمقاومة

بحر يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بسن تشريع يجرم التطبيع مع الاحتلال

بحر يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بسن تشريع يجرم التطبيع مع الاحتلال

قيادي فلسطيني: يجب عقد اجتماع جديد للأمناء العامين ونطالب بمغادرة مربع الثنائية

قيادي فلسطيني: يجب عقد اجتماع جديد للأمناء العامين ونطالب بمغادرة مربع الثنائية

الأوقاف تدعو إلى صلاة الجمعة والاستسقاء في الساحات العامة

الأوقاف تدعو إلى صلاة الجمعة والاستسقاء في الساحات العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وتحرير مخالفات عامة

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وتحرير مخالفات عامة

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس ويطلق النار على الصيادين غرب غزة

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس ويطلق النار على الصيادين غرب غزة

حواتمة يثمّن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية والتطبيع

حواتمة يثمّن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية والتطبيع

رمزي رباح يدعو للتمسك بوصية الشهداء باستئناف مسيرة المصالحة والوحدة والمقاومة

رمزي رباح يدعو للتمسك بوصية الشهداء باستئناف مسيرة المصالحة والوحدة والمقاومة

بحر يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بسن تشريع يجرم التطبيع مع الاحتلال

بحر يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بسن تشريع يجرم التطبيع مع الاحتلال

قوات القمع تقتحم سجن &#34;عوفر&#34; وترش الأسرى بالغاز في قسمي (21) و(22)

قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز في قسمي (21) و(22)

&#34;الخارجية&#34;: موافقات جديدة لطلبة ومواطنين ورجال أعمال للسفر إلى نيويورك

"الخارجية": موافقات جديدة لطلبة ومواطنين ورجال أعمال للسفر إلى نيويورك

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس

منوعات

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

شاهد: رانيا يوسف&#34; حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي&#34;

شاهد: رانيا يوسف" حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي"

بعد اختفائها عن لايف (فيس بوك).. فيفي عبده &#34;كورونا جابتلي اكتئاب&#34;

بعد اختفائها عن لايف (فيس بوك).. فيفي عبده "كورونا جابتلي اكتئاب"

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة صادمة.. والجمهور&#34; تشبه مايكل جاكسون&#34;

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة صادمة.. والجمهور" تشبه مايكل جاكسون"

نزار الفارس يهاجم اتهامات رانيا يوسف له بالتحرش&#34; الضرب في الميت حرام&#34;

نزار الفارس يهاجم اتهامات رانيا يوسف له بالتحرش" الضرب في الميت حرام"

الشناوي يهاجم أحمد زاهر &#34;ليه بترفض التقبيل وبتوافق على البلطجة&#34;

الشناوي يهاجم أحمد زاهر "ليه بترفض التقبيل وبتوافق على البلطجة"

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

عربي

اتفاق سوداني أمريكي يمكن الخرطوم من الحصول على مليار دولار سنوياً

اتفاق سوداني أمريكي يمكن الخرطوم من الحصول على مليار دولار سنوياً

بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تُعلن عودة العلاقات مع قطر

بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تُعلن عودة العلاقات مع قطر

السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا

السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا

بعد انتهاء الأزمة.. وزيرا المالية القطري والمصري يفتتحان فندق&#34;سانت ريجيس&#34; بالقاهرة

بعد انتهاء الأزمة.. وزيرا المالية القطري والمصري يفتتحان فندق"سانت ريجيس" بالقاهرة