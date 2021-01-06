الاحتلال يصادق على الاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني.



وأفاد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراضي المواطنين قرب مستوطنة "الفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف رواجبة أن المصادقة على الاستيلاء، ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس.