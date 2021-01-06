رمزي رباح يدعو للتمسك بوصية الشهداء باستئناف مسيرة المصالحة والوحدة والمقاومة







رام الله - دنيا الوطنأكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن شهداء الشعب الفلسطيني من كل القوى والاتجاهات والتيارات، هم عنوان وحدته وتمسكه بأهدافه الوطنية الثابتة، في الوحدة والحرية والاستقلال الناجز وعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم.وقال رباح خلال مراسم زراعة أشجار زيتون على أسماء شهداء الشعب الفلسطيني في حديقة الاستقلال، بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن وصية الشهداء واحدة موحدة، وهي دعوتنا جميعا للوحدة في إطار برنامج وطني موحد، لاستئناف مسيرة النضال والمقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا اللي ضحى من اجلها الشهداء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.وحيا رباح مبادرة المجلس الأعلى للرياضة والشباب ورئيسه اللواء جبريل الرجوب، معتبرا أن هذه المبادرة تعزز مبادرات الحوار الوطني واللقاءات الموحدة، لاستئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، استنادا لحوار وطني شامل ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، بما يقود إلى اعتماد إستراتيجية وطنية موحدة وبناء شراكة وطنية حقيقية وتجديد الشرعيات الوطنية عن طريق الانتخابات العامة.ودعا المسؤول في الجبهة الديمقراطية إلى الاهتمام برعاية أسر الشهداء من كل النواحي ليبقى رأسهم مرفوعا بما يمثل الحد الأدنى من الوفاء لمن رفعوا رأس وطنهم وشعبهم عاليا.وشارك رباح على رأس وفد من الجبهة الديمقراطية وإلى جانب عدد من قادة الفصائل وممثلي الهيئات والمؤسسات في زراعة أشجار الزيتون على أسامي الشهيدين عمر القاسم وعطوة حرز الله بمشاركة شقيقيهما علي القاسم وصالح حرز الله عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية.