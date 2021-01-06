شؤون فلسطينية

بحر يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بسن تشريع يجرم التطبيع مع الاحتلال

بحر يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بسن تشريع يجرم التطبيع مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أشاد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة؛ بدعوة البرلمانيين الموريتانيين لسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال بحر؛ في تصريح صحفي أصدره اليوم الأربعاء: "إن الدعوات البرلمانية الرافضة للاحتلال والتطبيع معه تأتي في سياق الانسجام التام مع نبض الشارع العربي والإسلامي المناصر للحق الفلسطيني والداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية".

ودعا البرلمان الموريتاني للإسراع في سن قانون حازم يجرم التطبيع مع الاحتلال بأشكاله كافة وإقرار عقوبات رادعة بحق المطبعين وكل من يشجع على التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب بحر؛ برلمانيين العالم العربي والإسلامي بالعمل الجاد من خلال برلماناتهم بهدف اسقاط التطبيع ومعاقبة فاعليه، ومحاصر الاحتلال وعزله في الساحات الدولية؛ وطرد ممثليه من المنتديات العالمية والبرلمانات الدولية.  

الجدير ذكره أن برلمانيون موريتانيون يمثلون "3" أحزاب سياسية في البرلمان الموريتاني كانوا قد تقدموا بمقترح لرئاسة البرلمان يقضي بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال تمهيداً لمناقشته واقراه وفق الأصول، ودعا البرلمانيين في بيان لهم لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الاجماع الوطني الموريتاني الداعم للشعب والقضية الفلسطينية. 

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