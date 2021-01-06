شؤون فلسطينية

الأوقاف تدعو إلى صلاة الجمعة والاستسقاء في الساحات العامة

الأوقاف تدعو إلى صلاة الجمعة والاستسقاء في الساحات العامة
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى إقامة صلاة يوم الجمعة القادم 8/1/2021 في الساحات العامة في جميع المحافظات الشمالية، إضافة إلى أداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أوقات انحباس المطر.

وطالبت الأوقاف المواطنين بأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار ليمن علينا الله عز وجل من فضله وان يفيض من رحماته بسقيانا الغيث انه سميع قريب مجيب الدعاء.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة مراعاة إجراءت الوقاية الصحية والالتزام بالبروتوكول الصحي في جميع مناحي الحياة من تباعد بين المصلين وإحضار لسجادة الصلاة ولبس الكمامة، وعدم المصافحة.

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