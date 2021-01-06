بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تُعلن عودة العلاقات مع قطر

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت جزر المالديف، بالتطور الإيجابي، الذي تشهده العلاقات بين السعودية وقطر، والتوقيع على "إعلان العلا"، خلال عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقال وزير خارجية جزر المالديف، عبد الله شهيد في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، اليوم الأربعاء: "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف، أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، وقال: "يسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".