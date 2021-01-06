شؤون فلسطينية

"الخارجية": موافقات جديدة لطلبة ومواطنين ورجال أعمال للسفر إلى نيويورك

"الخارجية": موافقات جديدة لطلبة ومواطنين ورجال أعمال للسفر إلى نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر إلى نيويورك على متن رحلة الملكية رقم 261 يتاريخ 07/01/2021، عبر المنصة الإلكترونية.

ودعت الخارجية جميع الذين سجلوا لديها سابقاً، وأبلغتهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة الأخيرة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.  

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
نيويورك07/01/2021الخميسRJ261 14:25

09:00 صباحالا06/01/2020تستلم النتائج من مديرية صحة اريحا


ونوهت لجميع المواطنين الراغبين بالسفر، بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة، بخلوهم من فيروس (كورونا)، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.

ودعت جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر إلى الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، وضرورة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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