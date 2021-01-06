دولي

بوش يُدير ظهره لترامب ويفاجئ بايدن

بوش يُدير ظهره لترامب ويفاجئ بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدّث باسم الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، اليوم الثلاثاء، أنّ الأخير سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال فريدي فورد في تغريدة على (تويتر): "إنّ الرئيس والسيدة بوش، ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي الواقع، فإنّ الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة، هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وإذ لفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا، سيكون الثامن، الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وعقيلته، شدّد على أن "مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة، سمة مميّزة لديمقراطيتنا لا تتقادم أبداً"، في انتقاد يكاد يكون صريحاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته بالانتخابات، ولم يعلن حتى اليوم، ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.

وبوش هو الرئيس الجمهوري السابق، الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة، وقد أتى إعلانه عزمه على حضور حفل تنصيب بايدن في وقت يحاول فيه الرئيس المنتهية ولايته فعل المستحيل لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

ويعقد الكونغرس الأربعاء جلسة للمصادقة على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة (306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب).

بيد أنّ هذه الجلسة، التي لا تعدو كونها إجراء شكلياً في الأحوال العادية، يتوقّع أن تكون صاخبة هذه المرة، إذ تعهّد بعض حلفاء ترامب في مجلسي النواب والشيوخ، بالاعتراض على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، في خطوة قد تؤخّر عملية المصادقة على فوز بايدن لكنّها لن توقفها.

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