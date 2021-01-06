مستوطنون يقتلعون ويسرقون 150 شتلة زيتون جنوب نابلس



وكانت قوات الاحتلال، اقتلعت اليوم، أكثر من ألف شجرة وشتلة زيتون في أراضي قرية دير بلوط، غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطنين: نصفت عزت موسى، وغازي حسني موسى، وعمر عبد الله موسى، ومحمد موسى.





رام الله - دنيا الوطناقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، 150 شتلة زيتون من أراضي قرية جالود جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين من بؤرة (أحياه) المقامة على أراضي جالود الجنوبية، اقتلعوا وسرقوا 150 شتلة زيتون من أرض المواطن محمود فوزي حج محمد، وتقع على بعد 100 متر من مدرسة جالود، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.