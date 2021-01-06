الصحة: تسجيل 14 حالة وفاة و1088 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.





وتم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية، في كل من: طولكرم 2، نابلس 2، الخليل 1، جنين 3، سلفيت 1، وفي قطاع غزة 5 وفيات.





وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1088 إصابة،

سجلت على النحو التالي: طوباس (44)، طولكرم (63)، قلقيلية (22)، رام الله (111)، نابلس (64)، الخليل (62)، ضواحي القدس (23)، جنين (40)، بيت لحم (30)، أريحا (6)، سلفيت (13)، وفي قطاع غزة (610).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (18)، طولكرم (71)، قلقيلية (29)، رام الله (152)، نابلس (225)، الخليل (110)، جنين (65)، بيت لحم (50)، أريحا (16)، سلفيت (44)"، وفي قطاع غزة (805).





ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن