مدير عام المستشفيات: إجراءات الحكومة الأخيرة أدت لانخفاض ملموس بأعداد مصابي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور نجي نزال: إنّ إجراءات الحكومة في الفترة الأخيرة، أدت إلى انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) والمرضى، الدين يحتاجون دخول المستشفيات.



وأضاف نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أنّ نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، ما زالت عالية، ووصلت قرابة 80% مشيراً إلى أن بعض المرضى بحاجة لفترة طويلة من العلاج في أقسام العناية المكثفة، وهي تصل من 4 إلى 6 أسابيع، فيما يحتاج المصاب العادي من أسبوع لـ 10 أيام للعلاج.



وأكد نزال أن وزارة الصحة، تعمل على تطوير أقسام العناية وزيادة أعداد الأسرة والطواقم الطبية، وسيتم اليوم استلام مستشفى الهلال الأحمر في نابلس؛ لتقديم الخدمة العلاجية لمرضى (كورونا).