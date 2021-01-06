شؤون فلسطينية

أوقاف القدس: طلب عصابات المستوطنين تفكيك قبة الصخرة يهدف لإقامة الهيكل المزعوم

أوقاف القدس: طلب عصابات المستوطنين تفكيك قبة الصخرة يهدف لإقامة الهيكل المزعوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب، أن طلب عصابات المستوطنين، تفكيك قبة الصخرة لإقامة الهيكل المزعوم، يأتي في إطار المساس بقدسية المسجد، واستهداف متعمد لمشاعر المسلمين.

وحذّر سلهب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، من الخطورة البالغة لطلب عصابات المستوطنين، الذي تريدون من خلاله حكومة الاحتلال، إثارة حرب دينية شعواء.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، بمصلياته ومساحة أرضه البالغة 144 دونماً، هو مسجد إسلامي خالص، وخط أحمر لا يقبل القسمة ولا المشاركة.

وطالب سلهب، سلطات الاحتلال، برفع أيديهم عن المسجد الأقصى المبارك، وعدم المساس به، وردع المستوطنين عن مواصلة انتهاكاتهم، جرّاء اقتحاماتهم المتكررة لباحاته.

أخبار ذات صلة

الشلالدة: إلغاء أو دمج عدة مؤسسات اعتمد معايير دولية ولن تُمس حقوق موظفيها

الشلالدة: إلغاء أو دمج عدة مؤسسات اعتمد معايير دولية ولن تُمس حقوق موظفيها

مدير عام المستشفيات: إجراءات الحكومة الأخيرة أدت لانخفاض ملموس بأعداد مصابي (كورونا)

مدير عام المستشفيات: إجراءات الحكومة الأخيرة أدت لانخفاض ملموس بأعداد مصابي (كورونا)

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة المسحات الايجابية من العينات المسحوبة

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة المسحات الايجابية من العينات المسحوبة

الحكومة: غداً الخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد للكنيسة الشرقية

الحكومة: غداً الخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد للكنيسة الشرقية

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة عدد المسحات الإيجابية من العينات المسحوبة

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة عدد المسحات الإيجابية من العينات المسحوبة

أبو بكر: إدارة سجون الاحتلال أعلنت سجن (النقب) منطقة حمراء بسبب تفشي فيروس (كورونا)

أبو بكر: إدارة سجون الاحتلال أعلنت سجن (النقب) منطقة حمراء بسبب تفشي فيروس (كورونا)

وزير الزراعة: قريبًا سيتم وضع حجر الأساس لأول متحف زراعي في فلسطين

وزير الزراعة: قريبًا سيتم وضع حجر الأساس لأول متحف زراعي في فلسطين

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأحد المقبل

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأحد المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة المسحات الايجابية من العينات المسحوبة

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة المسحات الايجابية من العينات المسحوبة

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة عدد المسحات الإيجابية من العينات المسحوبة

مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة عدد المسحات الإيجابية من العينات المسحوبة

وزير الزراعة: قريبًا سيتم وضع حجر الأساس لأول متحف زراعي في فلسطين

وزير الزراعة: قريبًا سيتم وضع حجر الأساس لأول متحف زراعي في فلسطين

سلطات الاحتلال تقتلع أكثر من ألف شجرة وشتلة زيتون غرب سلفيت

سلطات الاحتلال تقتلع أكثر من ألف شجرة وشتلة زيتون غرب سلفيت

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة 10 أعوام وغرامة لمدان ببيع مواد مخدرة

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة 10 أعوام وغرامة لمدان ببيع مواد مخدرة

حماس تُثمن البيان الصادر عن أحزاب البرلمان الموريتاني بشأن التطبيع

حماس تُثمن البيان الصادر عن أحزاب البرلمان الموريتاني بشأن التطبيع

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

شاهد: رانيا يوسف&#34; حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي&#34;

شاهد: رانيا يوسف" حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي"

بعد اختفائها عن لايف (فيس بوك).. فيفي عبده &#34;كورونا جابتلي اكتئاب&#34;

بعد اختفائها عن لايف (فيس بوك).. فيفي عبده "كورونا جابتلي اكتئاب"

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة صادمة.. والجمهور&#34; تشبه مايكل جاكسون&#34;

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة صادمة.. والجمهور" تشبه مايكل جاكسون"

نزار الفارس يهاجم اتهامات رانيا يوسف له بالتحرش&#34; الضرب في الميت حرام&#34;

نزار الفارس يهاجم اتهامات رانيا يوسف له بالتحرش" الضرب في الميت حرام"

الشناوي يهاجم أحمد زاهر &#34;ليه بترفض التقبيل وبتوافق على البلطجة&#34;

الشناوي يهاجم أحمد زاهر "ليه بترفض التقبيل وبتوافق على البلطجة"

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

عربي

السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا

السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا

بعد انتهاء الأزمة.. وزيرا المالية القطري والمصري يفتتحان فندق&#34;سانت ريجيس&#34; بالقاهرة

بعد انتهاء الأزمة.. وزيرا المالية القطري والمصري يفتتحان فندق"سانت ريجيس" بالقاهرة

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

أول تعليق من أمير قطر على قمة (العلا) السعودية.. ماذا قال؟

أول تعليق من أمير قطر على قمة (العلا) السعودية.. ماذا قال؟