أوقاف القدس: طلب عصابات المستوطنين تفكيك قبة الصخرة يهدف لإقامة الهيكل المزعوم



وحذّر سلهب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، من الخطورة البالغة لطلب عصابات المستوطنين، الذي تريدون من خلاله حكومة الاحتلال، إثارة حرب دينية شعواء.





وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، بمصلياته ومساحة أرضه البالغة 144 دونماً، هو مسجد إسلامي خالص، وخط أحمر لا يقبل القسمة ولا المشاركة.



وطالب سلهب، سلطات الاحتلال، برفع أيديهم عن المسجد الأقصى المبارك، وعدم المساس به، وردع المستوطنين عن مواصلة انتهاكاتهم، جرّاء اقتحاماتهم المتكررة لباحاته.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب، أن طلب عصابات المستوطنين، تفكيك قبة الصخرة لإقامة الهيكل المزعوم، يأتي في إطار المساس بقدسية المسجد، واستهداف متعمد لمشاعر المسلمين.