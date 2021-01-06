مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة عدد المسحات الإيجابية من العينات المسحوبة

ودعا صبيحات المواطنين إلى التوجه لمراكز فحص (كورونا)، وخاصة من يشعر بأي أعراض، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام أكثر بالإجراءات البرتوكولية الصحية، وخاصة مع العودة الجزئية للمدارس.

وحذر صبيحات من العزوف الواضح للمواطنين، من إجراء فحص (كورونا)، مشيراً إلى أنه كان يتم إجراء 7 آلاف مسحة يومياً، والآن من 3- 4 آلاف مسحة في محافظات الوطن كافة.