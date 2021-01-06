مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة: انخفاض نسبة عدد المسحات الإيجابية من العينات المسحوبة
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة، د. وسام صبيحات: إن هناك انخفاضاً في عدد العينات الإيجابية بنسبة تتراوح ما بين 15- 22% بعد أن كانت تصل في بعض المحافظات إلى 40% من نسبة العينات المسحوبة، وهو دليل على تسطح الحالة الوبائية.
وأضاف صبيحات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات هذه الأيام لا يتجاوز 1300 بينما كانت الإصابات تتجاوز 2000، بسبب الإجراءات الحكومية بالإغلاق الجزئي، والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية وقانون التباعد، منوهاً إلى بقاء نسبة الوفيات بنفس الوتيرة وبازدياد طفيف عن السابق.
وحذر صبيحات من العزوف الواضح للمواطنين، من إجراء فحص (كورونا)، مشيراً إلى أنه كان يتم إجراء 7 آلاف مسحة يومياً، والآن من 3- 4 آلاف مسحة في محافظات الوطن كافة.
قال مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة، د. وسام صبيحات: إن هناك انخفاضاً في عدد العينات الإيجابية بنسبة تتراوح ما بين 15- 22% بعد أن كانت تصل في بعض المحافظات إلى 40% من نسبة العينات المسحوبة، وهو دليل على تسطح الحالة الوبائية.
وأضاف صبيحات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات هذه الأيام لا يتجاوز 1300 بينما كانت الإصابات تتجاوز 2000، بسبب الإجراءات الحكومية بالإغلاق الجزئي، والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية وقانون التباعد، منوهاً إلى بقاء نسبة الوفيات بنفس الوتيرة وبازدياد طفيف عن السابق.
وحذر صبيحات من العزوف الواضح للمواطنين، من إجراء فحص (كورونا)، مشيراً إلى أنه كان يتم إجراء 7 آلاف مسحة يومياً، والآن من 3- 4 آلاف مسحة في محافظات الوطن كافة.
ودعا صبيحات المواطنين إلى التوجه لمراكز فحص (كورونا)، وخاصة من يشعر بأي أعراض، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام أكثر بالإجراءات البرتوكولية الصحية، وخاصة مع العودة الجزئية للمدارس.
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