أبو بكر: إدارة سجون الاحتلال أعلنت سجن (النقب) منطقة حمراء بسبب تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن إدارة سجون الاحتلال، أعلنت سجن (النقب) منطقة حمراء، بسبب تفشي فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى والسجانين، حيث تم الإعلان عن إصابة 49 أسيراً بفيروس (كورونا) في السجن حتى اللحظة، وتم عزلهم في قسم خاص.



وأوضح أبو بكر في حديث إذاعي اليوم الأربعاء، أن عملية أخذ العينات من الأسرى، ستتواصل اليوم، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال منذ بدء الجائحة، ارتفع إلى 185 أسيراً.



وأشار أبو بكر إلى استمرار معاناة الأسرى، تحديدا في سجني (مجدو وعوفر) بسبب نقص الأغطية والملابس الشتوية، إضافة لحرمانهم من الزيارات والتعذيب، وسوء الطعام المقدم لهم في كافة السجون، لافتاً إلى استمرار التواصل مع الصليب الأحمر؛ ليقوم بمسؤولياته تجاه الأسرى داخل السجون.