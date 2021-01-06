وزير الزراعة: قريبًا سيتم وضع حجر الأساس لأول متحف زراعي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري، أنه سيتم قريباً، وضمن

خطة العنقود الزراعي، وضع حجر الأساس لأول متحف زراعي في فلسطين، ومقره مدينة أريحا، حيث تعتبر الحضارة الزراعية في فلسطين.



وأضاف العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن اخيتار أريحا لبناء المتحف فيها، بسبب أنها أقدم حضارة زراعية في العالم، يزيد عمرها عن 10 آلاف سنة، وارتأت الحكومة تخليدها في الذاكرة، وتوثيقها لتكون مزاراً

لكل الأجيال.



وقال العطاري: إن خطة العنقود الزراعي، بدأت في عام 2020 وتستمر لنهاية عام 2022، وأقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة بشكل نهائي، وتهدف بشكل أساسي لتنمية الموارد الطبيعية وتوسيع رقعة الزراعة، وشق الطرق، واستصلاح 5 آلاف دونم في أريحا، وزيادة كميات المياة الزراعية، وإدخال العديد من الزراعات الجديدة، وتطوير البنية التسويقية لكل ما يتعلق بالزراعة بالإضافة للعديد من برامج الثروة الحيوانية.



وأضاف: أن الهدف من هذه الخطة، هو كيفية الاستفادة من ميزة منطقة أريحا والأغوار، التي هي عبارة عن دفيئة طبيعية، باعتبار ذلك فرصة كبيرة جداً؛ لتطوير الزراعة، مبيناً أن كافة الشركاء في أريحا من بلديات وغرف تجارية ووزارات، قدموا مساهمات لهذه الخطة، التي تبلغ ميزانيتها 61 مليون دولار.



وبين وزير الزراعة، أنه تم العمل خلال العام 2020 بشكل كبير في منطقة الأغوار، وبقرار من الحكومة؛ لمواجهة قرار الضم، حيث خصص لهذا الغرض موازنة استثنائية، قيمتها 25 مليون دولار منها 7 ملايين للزراعة.



وأشار العطاري إلى أن أريحا والأغوار وطوباس، تشكل حوالي ما يزيد عن 60 % من الإنتاج الخضري للضفة، مبيناً أنه سيتم في إطار خطة العنقود الزراعي، إيجاد نافذة واحدة للتسويق بالتعاون بين وزارت الاختصاص، وتحديداً وزارتي الاقتصاد والزراعة.