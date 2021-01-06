شؤون فلسطينية

خانيونس: شارع للمُشاة محظور فيه دخول السيارات وتحويل مكب نفايات لمحمية طبيعية

خانيونس: شارع للمُشاة محظور فيه دخول السيارات وتحويل مكب نفايات لمحمية طبيعية
أنور أبو ظريفة، رئيس بلدية عبسان الكبيرة
خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة
مشاريع طموحة، وأخرى غير مسبوقة، تحاولُ بلدية عبسان الكبيرة، شرق محافظة خانيونس، أن نجعلها تُبصر النور خلال عام 2021.

وتَضم المحافظة، التي تقع جنوب قطاع غزة، ثمان بلديات هي: خانيونس، القرارة، وادي السلقا، الفخاري، بني سهيلا، خزاعة، عبسان الجديدة، وعبسان الكبيرة.

وتُعد بلدية عبسان الكبيرة، واحدةً من أكبر هذه البلديات مساحةً في الأراضي الزراعية، لذلك فإن خططها ومشاريعها، تسعى لتحقيق تنمية مستدامة، من خلال تعزيز الخدمات في المناطق والأحياء المُهمشة من جهة، وتوظيف التكنولوجيا الذكية؛ لتحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للجمهور في بعض الأحياء والمناطق من جهةٍ أخرى.

ووفق رئيس البلدية، الدكتور أنور أبو ظريفة، فإن استراتيجيتهم لعام 2021، تقوم على "بيئة جميلة، تخلو من التلوث البيئي، والسمعي، والبصري".

وأوضح أبو ظريفة في حديث خاص مع "دنيا الوطن"، أنهم شارفوا على الانتهاء من تحويل أحد أحياء البلدة، ويسمى "وادي صابر" لمحمية طبيعية من خلال تكثيف تشجيره، وحظر صيد الحيوانات والطيور فيه، بعد أن كان مُهمشاً، وبه مكبٌ للنفايات.

ونوه إلى أنهم يخططون لتعبيد شارع وسط هذا الحي بطول 900 متر وعرض 16 متراً، بدؤوا فيه بتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وأماكن للجلوس، وخدمة "واي فاي" مجانية.

وكشف أبو ظريفة، عن اتخاذهم قراراً بحظر دخول السيارات لهذا الشارع، ليكونَ بذلك أول شارع في قطاع غزة مُخصص للمُشاة فقط، وبالأحرى مكان للتنزه والاستمتاع بأجواء الطبيعة الجميلة والنقيَّة.

ولفت إلى أن الفكرة من الموضوع، هي أن يكون هذا الشارعُ تحديداً- والحي بأكمله- خالياً من مظاهر التلوث البيئي.

وبحسب أبو ظريفة، فإن لديهم مخططاً لإنشاء منطقة صناعية، على مساحة 135 دونماً على أراضي منطقة السناطي شمال شرق البلدة، بحيث يتم نقل كافة مصانع حجارة البناء والورش الحِرفية (الحِدادة، صناعات الألمونيوم.. إلخ) إليها، وذلك للحد من التلوث السمعي والبصري.

كما لفت إلى سعيهم للحصول على تمويل مشروع إنشاء شبكة صرف صحي للبلدة، لوقف حفر الآبار الامتصاصية، كي تغدو عبسان الكبيرة بلا تلوث بيئي.

وللحد من التلوث البيئي في البلدة لاسيما في ظل جائحة (كورونا)، أشار رئيس بلدية عبسان الكبيرة، إلى أنهم خفضوا "الكسح الصحي" (شفط) لآبار الصرف من 40 شيكلاً إلى 20 شيكلاً فقط، مع العلم أن العملية  تُكلِّفهم 70 شيكلاً.

كما كشف أبو ظريفة عن عزمهم اتخاذ قرار بمنع صيد الطيور والحيوانات البرية في كامل أرجاء البلدة، لاسيما حدودها الشرقية والشمالية، نظراً لازدياد الصيد الجائر، وذلك حفاظاً على التوازن البيئي.

وتطرق إلى حصولهم على حافلتي نقل، تعملان بالطاقة الكهربائية كمنحة مُقدمة من الاتحاد الأوروبي، لكن الاحتلال الإسرائيلي منع دخولهما.

وتحدَّث أبو ظريفة عن مشاريع لتحسين مصادر المياه الجوفية من خلال استغلال موسم الأمطار، وتقنين حفر الآبار الجوفية، وذلك بالتنسيق مع سلطة المياه.

وعرج للحديث عن إنشائهم لحديقة الصداقة على مساحة 10 دونمات، والتي سيتم افتتاحها قريباً، مبيِّناً أنهم حصلوا على مشروع لإضافة مسبحين لها، بحيث يكون الدخول إليهما بأسعارٍ مناسبة.

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