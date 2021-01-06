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السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا

السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عن أمله في أن تقود المصالحة الخليجية إلى لم الشمل العربي، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنهاء جميع التدخلات السلبية.

ورحب بيان صادر عن السراج، الأربعاء، بنتائج "قمة العلا" التي عقدت في السعودية، وقال إنها "نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التآخي بمنطقة الخليج العربي، وبما يعزز التضامن العربي"، واصفاً "إعلان العلا" بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح".

وأوضح السراج في بيانه، "أهمية البناء على هذا الاتفاق؛ لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك".

وقدم السراج، "التهنئة لقادة الدول الخليجية بهذا الإنجاز المهم والكبير"، مثمناً "الجهود الخيرة لدولة الكويت الشقيقة لإنجاح هذا الاتفاق، وللمملكة العربية السعودية لرعايتها له".

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