سلطات الاحتلال تقتلع أكثر من ألف شجرة وشتلة زيتون غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أكثر من ألف شجرة وشتلة زيتون في أراضي قرية دير بلوط، غرب سلفيت.



وذكرت وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال، أغلقت الجهة الغربية من البلدة والمعروفة بمنطقة "خلة العبهر"، وشرعت باقتلاع أشجار وأشتال الزيتون، التي تعود ملكيتها للمواطنين: نصفت عزت موسى، وغازي حسني موسى، وعمر عبدالله موسى، ومحمد موسى.