سيناتور أمريكي يعتزم النظر في استئناف المساعدات للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سناتور أميركي، أنه سينظر في استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في سياق سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن المؤيدة لحل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، يقوم على دولتين.



كذلك أيد الرئيس الجديد للجنة الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس في مقابلة أجرتها معه وكالة (فرانس برس)، عودة تمثيل دبلوماسي فلسطيني إلى الولايات المتحدة، بعدما أغلقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.



وقال ميكس النائب عن ولاية نيويورك: "إنني مؤيد بشدة لحل الدولتين، الذي يعطي الطرفين حق تقرير مصيرهما، لأن تلك تبدو لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة إسرائيلية يهودية قابلة للحياة ودولة فلسطينية مسالمة، تكونا مترابطتين على الصعيد التجاري".



وأضاف: "ربما نحتاج بالتالي لتحريك (برنامج) المساعدات الأميركية للفلسطينيين؛ لنظهر أن الولايات المتحدة مستعدة لتولي القيادة من جديد".