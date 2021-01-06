داخلية غزة تُصدر قرارًا بخصوص سفر الأطفال عبر (معبر إيرز)

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غزة - دنيا الوطن

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة: إنه بناء على المصلحة العامة، تقرر عدم السماح بمغادرة الأطفال دون سن 16 عاماً عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)؛ إلا بعد استيفاء بعض الشروط.



وأشارت داخلية غزة إلى أنه ينبغي حضور كلا الوالدين برفقة الطفل، أو إحضار شهادة عدم ممانعة بسفر الطفل من المحكمة الشرعية، وكذلك استصدار شهادة ميلاد حديثة، تتضمن صورة حديثة للطفل.



وأكدت، أنه سيتم العمل بمقتضى هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 10 كانون الثاني/ يناير 2021، موضحة أنه لن يتم التعامل مع شهادات الميلاد الصادرة قبل تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2020.