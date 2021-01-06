إسرائيل تُسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8164 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي لليوم الثاني على التوالي .



ووفق قناة (كان)، فقد تم إجراء ما مجموعه 121816 فحصاً في جميع المناطق، فيما أظهرت النتائج أن 6.8% من الفحوصات كانت موجبة.



ووصلت حملات التطعيم إلى أكثر من مليون ونصف مليون شخص، تم تطعيمهم حتى اللحظة.



ويرقد في أقسام (كورونا) في مستشفيات إسرائيل 1445 مصاباً، بينهم 824 مصاباً بحالة خطيرة، فيما تم ربط 207 بأجهزة التنفس الاصطناعي، علماً أن بعض المتشفيات، فقدت قدرتها الاستيعابية على استقبال إصابات جديدة.



وتظهر بيانات وزارة الصحة، تسجيل معدل قياسي بالوفيات وخلال أقل من أسبوع توفي 139 شخصاً متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا)، حيث توفي، يوم الاثنين، 39 مريضاً، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات (كورونا) إلى 3495 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في إسرائيل، بمعدل يومي بلغ 28 حالة وفاة.