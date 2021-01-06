قطاع غزة يُسجل 5 حالات وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و610 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2436 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 805 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 43744 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9108 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 34227 حالة، وإجمالي الوفيات 409 حالات، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 247 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 137 حالة.