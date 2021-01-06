حماس ترد على البيان الصادر عن أحزاب البرلمان الموريتاني بشأن التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة حماس عبد اللطيف القانوع، يوم الأربعاء، على البيان المشترك الصادر عن ممثلي 3 أحزاب في البرلمان الموريتاني الداعي لسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في تغريدةٍ له عبر حسابه بموقع (تويتر): "نثمن هذا البيان المشترك والداعي لسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف: "ونعبر عن اعتزازنا بمثل هذه المواقف الحرة والنبيلة التي تعبر عن أصالة الشعب الموريتاني الشقيق في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".



ودعا القانوع، في ختام حديثه لخطوات عربية وإسلامية مماثلة لتجريم التطبيع ودعم وإسناد الحق الفلسطيني.