منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى توفير لقاح (كورونا) للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي، يلزم إسرائيل بذلك.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت منظمة العفو الدولية: إنه على إسرائيل "التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة، وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات (كوفيد- 19) بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين، الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج (كوفكس) المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.