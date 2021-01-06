شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، عددًا من المناطق في الضفة الغربية، واعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

ففي نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال المدينة، واعتقلت الشاب محمد طبنجة من حي خلة العامود في المدينة، والشاب نمر استيتة من منطقة زواتا غربي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى سالم وبيت فوريك شرق المحافظة وبورين وعورتا جنوبا.

وفي طولكرم، داهمت آليات الاحتلال بلدة دير الغصون قضاء طولكرم واعتقلت الشاب وائل ربايعة.

وفي جنين، رشق المستوطنون مركبات المواطنين المارة على شارع جنين– نابلس بالحجارة بالقرب من سيلة الظهر جنوب جنين، ما أدى لتضرر مركبة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب راغب محمد يحيى (18 عاماً)، بعد أن داهمت منزل عائلته بقرية دير نظام شمال غرب رام الله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وتواصل سلطات الاحتلال، فرض إجراءات عسكرية مشددة على قرية دير نظام وقرى شمال غرب رام الله لليوم الثالث على التوالي إثر إصابة مستوطنة بحجر بالقرب من القرية على مفترق مستوطنة (بسجوت).

وفي أريحا، شهد مخيم عقبة جبر بأريحا، مواجهات عنيفة عقب اقتحام آليات الاحتلال للمخيم لليوم الثاني على التوالي.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت كاحل، ودير سامت، شمال وغرب الخليل، واعتقلت المواطن محمد عزام عصافرة من بيت كاحل، وأحمد سالم دودين من دير سامت، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر باسل دودين، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة دورا جنوب الخليل.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

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