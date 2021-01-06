سلالة (كورونا) الجديدة تنتشر في 41 دولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي الجديدة في 41 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم.



وأوضحت المنظمة أن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس في الفترة حتى يوم 5 كانون الثاني/ يناير، وأن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".



وطالبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.



وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات حول تطورات الجائحة في البلاد، قالت ميركل، مساء الثلاثاء: إنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل آخر، وذلك من أجل الحد من جائحة (كورونا).



وأعلنت المستشارة الألمانية، تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الحالي، في محاولة لوقف تفشي (كورونا).