أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
أولًا: أسعار الخضروات:
الطماطم = 2 شيكل
الخيار = 2 شيكل
البصل = 2.5 شيكل
الكوسا = 2.5 شيكل
الباذنجان = 2 شيكل
البطاطس = 2.5 شيكل
الفلفل = 2 شيكل
الجزر = 2 شيكل
الثوم = 12 شيكل
الملفوف = 2 شيكل
الزهرة = 2 شيكل
القرع = 2 شيكل
الليمون = 1.7 شيكل
الملوخية = 3 شيكل
الفاصوليا = 5 شيكل
ثانيًا: أسعار الدجاج واللحوم:
البيض = 10 شيكل
الدجاج = 10 شيكل
اللحوم = 35 شيكل.
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
أولًا: أسعار الخضروات:
الطماطم = 2 شيكل
الخيار = 2 شيكل
البصل = 2.5 شيكل
الكوسا = 2.5 شيكل
الباذنجان = 2 شيكل
البطاطس = 2.5 شيكل
الفلفل = 2 شيكل
الجزر = 2 شيكل
الثوم = 12 شيكل
الملفوف = 2 شيكل
الزهرة = 2 شيكل
القرع = 2 شيكل
الليمون = 1.7 شيكل
الملوخية = 3 شيكل
الفاصوليا = 5 شيكل
ثانيًا: أسعار الدجاج واللحوم:
البيض = 10 شيكل
الدجاج = 10 شيكل
اللحوم = 35 شيكل.
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