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بعد انتهاء الأزمة.. وزيرا المالية القطري والمصري يفتتحان فندق"سانت ريجيس" بالقاهرة

بعد انتهاء الأزمة.. وزيرا المالية القطري والمصري يفتتحان فندق"سانت ريجيس" بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، أمس الثلاثاء، فندقاً في القاهرة، بحضور وزيري المالية المصري محمد معيط، والقطري علي العمادي، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد حضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات من الجانبين القطري والمصري.

وقال العمادي: "يمثل فندق سانت ريجيس إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار في مختلف المجالات".

بدوره، قال معيط: "نبارك لشركة الديار القطرية، افتتاح هذا الفندق، الحكومة المصرية، ترحب دائماً بالاستثمارات الأجنبية، وتوفر لها المناخ المناسب للاستثمار".

ويأتي تواجد المسؤول القطري في مصر بالتزامن مع إعلان إنهاء الأزمة الخليجية، والذي وقعت عليه القاهرة في نهاية قمة خليجية استضافتها السعودية، أمس الثلاثاء.

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