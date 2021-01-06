شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُشكل لجنة جديدة لإدارة جمعية الهلال الأحمر بغزة

الرئيس عباس يُشكل لجنة جديدة لإدارة جمعية الهلال الأحمر بغزة
خاص دنيا الوطن
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تشكيل لجنة جديدة؛ للإشراف على جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة.

ووفق مصادر "دنيا الوطن" فإن القرار، يشمل سحب كافة الصلاحيات من إدارة الجمعية في رام الله، فيما يتعلق بالإشراف على الهلال الأحمر في قطاع غزة.

وتضم اللجنة الجديدة، التي شكلها الرئيس عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس، وحيدر القدرة، ووائل مكي، وخليل أبو فول، وعلاء نعيم، اضافة إلى حسن الزمار، ونجاح عليوة.



وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، هي جمعية وطنية مستقلة تأسست في عام 1968، وأقر المجلس الوطني في دورته السادسة المنعقدة في القاهرة عام 1969 بدورها الانساني والاجتماعي والصحي في خدمة الشعب الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الوطنية الفلسطينية، وتأكد دورها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 46 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 8/3/2006.

وبموجب الصلاحيات المخولة لها تمارس الجمعية نشاطها، كجمعية غوث تطوعية وحيدة لمساعدة السلطات العامة في الميدان الإنساني في أراضي دولة فلسطين، وفي كافة الأوقات، وكذلك في البلاد العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بموجب تفاهمات مع الجمعيات الشقيقة، وذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولات المضافة، وبموجب القانون الدولي الانساني ومبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي: الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، التطوع، الوحدة، العالمية.

وتم الاعتراف بعضوية الجمعية الكاملة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتاريخ 22 حزيران/ يونيو 2006.

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