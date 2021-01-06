الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين من محافظة نابلس.



وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة مناطق في نابلس، واعتقلت المواطنين محمد طبنجة من حي خلة العامود، ونمر إياد استيتية من منطقة زواتا غربي المدينة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قرى سالم وبيت فوريك شرق المحافظة وبورين وعورتا جنوبا.