الكنائس الشرقية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد

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رام الله - دنيا الوطن

تبدأ الكنائس، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين (الروم الأرثوذكس، ومطرانية السريان، والاقباط، والأحباش الأرثوذكس)، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بعيد الميلاد.



ووفق وكالة (وفا) فإن مشهد الاحتفالات هذا العام، يختلف عن غيره من الأعوام السابقة في ظل تفشي فيروس (كورونا)، وعدم تمكن المحتفلين من الوصول الى ساحة كنيسة المهد، التزاماً بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً؛ للحد من انتشار الفيروس.



وانتشر أفراد الشرطة منذ ساعات الصباح الأولى في مدينة بيت لحم، وتحديداً قرب ساحة المهد ومحيطها.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة بيت لحم، المقدم مصعب اسليمية، إن الشرطة، أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية لساحة المهد، أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والإسعاف والطوارئ، والتي تحمل تصاريح خاصة.



وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية، الأب عيسى مصلح: إن الاحتفالات ستقتصر على المراسم والشعائر الدينية، مشيراً إلى أنه تقرر إلغاء العشاء السنوي، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.



وأضاف: "سنصلي من أجل أن يحمي الرب شعبنا الفلسطيني، وأن يبعد الأمراض عنه، وأن يخلصه من الاحتلال، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس".



وأشار مصلح إلى أن رسالتهم في هذه المناسبة الدينية الوطنية، هي أن يعم الأمن والأمان، وتسود المحبة، وأن يحل السلام العادل.