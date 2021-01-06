شؤون فلسطينية

عميد الأسرى "كريم يونس" يدخل عامه الـ 39 في الأسر

عميد الأسرى "كريم يونس" يدخل عامه الـ 39 في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير: إن خمسة أسرى، ممن اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، يدخلون خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أعومًا جديدة في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عميد الأسرى الفلسطينيين، الذي يدخل اليوم الأربعاء عامه الـ (39) في الأسر.

ودخل الأسير ماهر يونس عامه الـ (39)، والأسير بشير الخطيب عامه الـ (34)، وناصر سرور، ومحمود سرور عامهما الـ (29).

وأشار نادي الأسير، في بيان، إلى أن الأسرى الخمسة، هم من ضمن (26) أسيرًا اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (12) أسيراً من أراضي الـ 48.

وكانت سلطات الاحتلال، رفضت الإفراج عن الأسرى الـ 26 ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت، والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014، نكثت سلطات الاحتلال بالاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عنهم، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة للأسرى القدامى.

وبجانب هؤلاء الأسرى، قال نادي الأسير: ان هناك مجموعة من الأسرى، الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة التبادل في عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014، منهم الأسير نائل البرغوثي، الذي قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 41 عاماً.

والأسرى الـ 26 هم: كريم يونس معتقل منذ عام 1983، وماهر يونس معتقل منذ عام 1983، ومحمد الطوس معتقل منذ عام 1985، وإبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986، ورشدي أبو مخ معتقل منذ عام 1986، ووليد دقة معتقل منذ عام 1986، وإبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986، وحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986، وسمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986، ومحمد داوود معتقل منذ عام 1987، وبشير الخطيب معتقل منذ عام 1988، وجمعة آدم معتقل منذ عام 1988، ومحمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988، ورائد السعدي معتقل منذ عام 1989، وإبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992، ومحمد اغبارية معتقل منذ عام 1992، ويحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992، ومحمد جبارين معتقل منذ عام 1992، وضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992، ومحمد فلنة معتقل منذ عام 1992، وناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993، ومحمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993، ومحمود عيسى معتقل منذ عام 1993، ومحمد شماسنة معتقل منذ عام 1993، عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993، وعلاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993.

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