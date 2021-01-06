دولي

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 86 مليونًا

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 86 مليونًا
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لـ (رويترز) أن أكثر من 85.9 ‬مليون نسمة، أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



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