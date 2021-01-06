شؤون فلسطينية

أجواء باردة وغائمة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

أجواء باردة وغائمة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة  بحدود 7-8 درجات مئوية، ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/01/07 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغي يذكرعلى درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/01/08 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض  طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/01/09 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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