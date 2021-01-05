القواسمي: نرحب بالمواقف التي تبنتها القمة الخليجية تجاه القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي بمخرجات مجلس التعاون الخليجي والمواقف التي تبناها البيان الختامي إتجاه القضية الفلسطينية، والتي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية و الدعم الكامل لحقوق شعبنا وفقا للشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ورفضا للمارسات الإسرائيلية العدوانية إتجاه شعبنا وخاصة في القدس.



كما وثمن القواسمي الجهود الكويتية التي أثمرت هذا اللقاء التصالحي الهام والإيجابي بين الأشقاء والأخوه، والذي فتح صفحة جديده في العلاقات بشكل يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة العربية برمتها.