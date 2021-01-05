مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبات المواطنين المارة على شارع رام الله- نابلس الرئيسي، قرب قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عددا من مستوطني مستوطنتي "عيلي، وشيلو" المقامتان على أراضي القرية وقرى شمال رام الله وجنوب نابلس، تجمهروا على مفترقات الشوارع المحيطة بالمستوطنتين، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة، الأمر الذي اضطر سائقوها إلى البحث عن طرق بديلة طويلة.