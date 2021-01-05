الصحة بغزة: تسجيل 209 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن العدد الكلي للإصابات بلغ 610 إصابات، وذلك بعد فحص 2436 عينة، وذلك بنسبة إصابة 25%