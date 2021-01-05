الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد الإغلاق بدءا من منتصف ليل الخميس– الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على تشديد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس (كورونا)، بدءا من منتصف ليل الخميس- الجمعة المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوعين.



وذكر موقع (عرب 48)، أن التقديرات تشير إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل إغلاق جهاز التعليم بشكل كامل، واقتصار الأعمال التجارية على الأنشطة "الحيوية" فقط، وإغلاق محلات بيع المواد التموينية بدءا من الساعة السابعة مساء.



كما تشمل القيود تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمكوث أو الاجتماع في الأماكن المغلقة، ليقتصر على 5 أشخاص، ووقف الرحلات الجوية باستثناء الرحلات "الحيوية".