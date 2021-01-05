شؤون فلسطينية

إصابة مستوطن بالحجارة جنوب نابلس وفرار باقي المستوطنين

إصابة مستوطن بالحجارة جنوب نابلس وفرار باقي المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الثلاثاء، مستوطن إسرائيلي رشقا بالحجارة بالقرب من بلدة بيتا الى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطن أصيب بعد رشقه بالحجارة خلال المواجهات مع شبان في بلدة بيتا جنوب نابلس،أثناء تجمع المستوطنين في المنطقة.
 
وذكر الشهود بأن المستوطنين فروا على وقع القاء الحجارة عليهم قبل أن تحضر قوات الاحتلال التي عملت على إجلائهم.

وخلال الأيام الماضية تصاعد إرهاب المستوطنين على طرق ومفترقات الضفة الغربية والتي استهدفت مركبات المواطنين في مختلف مناطق الضفة.

وتجثم على أراضي نابلس 13 مستوطنة، و55 بؤرة استيطانية، وتقطع أوصالها الطرق الاستيطانية الالتفافية بطول 104 كيلومترات، والتي تسببت بتدمير ما مساحته 10393 دونمًا.

ويقيم الاحتلال 24 معسكرًا له في أراضي المحافظة، ويفرض إغلاقًا على 80 منطقة.

ويمثل الشارع الالتفافي البديل لشارع حوارة الرئيسي، واحدًا من أخطر المشاريع الاستيطانية في نابلس.

 ويمتد الشارع المعلن من حاجز حوارة (جنوبي نابلس) وحتى حاجز زعترة (جنوبًا)، بطول 5,7 كيلو متر، وسيدمر 393 دونمًا من أراضي: ياسوف، حوارة، وبيتا، منها 201 دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

وتكمن خطورة هذا الشارع بكونه انه لا يقتصر على مساحة الأراضي التي سيدمرها، بل تشمل أيضًا ما مساحته 2820 دونمًا كمناطق عازلة على جانبي الشارع يمنع الاقتراب منها.

وسيحد الشارع من التوسع العمراني، وسيحاصر البيوت الواقعة بين الشارع القديم والشارع الجديد، وسيدمر أجزاء كبيرة من حسبة بيتا التي تشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية.

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