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ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات
رام الله - دنيا الوطن
بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت هذا اليوم في محافظة العلا.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات والتي أسهمت في نجاحها، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

كما أعرب الملك حمد في البرقية عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وترأس وفد البحرين إلى القمة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ولدى وصوله إلى العلا، تقدم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالشكر للملك سلمان على تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج، مضيفاً: "نشكر السعودية على جهودها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون".

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