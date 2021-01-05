الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويهدم غرفة زراعية في بيت لحم





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً من قرية رمانة غرب جنين، كما هدمت غرفة زراعية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كريم أحمد العمور أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية عانين غرب جنين.وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في أراضي بلدة الخضر جنوب المدينة.وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن الاحتلال هدم غرفة زراعية تعود للمواطن ابراهيم أحمد غنيم في منطقة الاقطع جنوب البلدة، اضافة الى تدمير عدد من اشتال الزيتون والكرمة.وأشار صلاح الى أن الاحتلال صعد في الأيام الماضية من هجمته على أراضي بلدة الخضر، تمثلت بهدم عدد من السقائف والغرفالزراعية.وتحاول سلطات الاحتلال السيطرة على الأراضي الصالحة للزراعة في بلدة الخضر من خلال إقامة جدار الفصل العنصري، بعد أن صادرت جزءاً من أراضيها وأقامت عليها مستوطنة (كفار عصيون) وهي كيبوتس أنشأ عام 1967 م على أرض مساحتها 4500 دونم ويقطنها 461 مستوطن، ومستوطنة (دانئيل) وهي قرية سكنية أنشأت عام 1983 م على أرض مساحتها 200 دونم.كما صادرت قوات الاحتلال عام 1978 منطقة ظهر أبو سليمه من أراضي الخضر وأقامت عليه مستعمرة العازر وأراضي كيكان ودفماق وعرق الذيبه وصولا إلى عقبة عابد وإلى منطقة العروس المسخوطة وأقامت مستعمرة الفرات عام 1980.