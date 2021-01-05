عربي

قرقاش: يجب على الجميع الالتزام بمخرجات قمة العلا

قرقاش: يجب على الجميع الالتزام بمخرجات قمة العلا
رام الله - دنيا الوطن
ذكر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت،  اليوم الثلاثاء، في السعودية، طوت صفحة الأزمة الخليجية، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالاتفاق وبالشفافية، في المرحلة المقبلة.

وجاء حديث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في لقاء مع (سكاي نيوز عربية) بعد توقيع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وقال قرقاش: "أعتقد أن هناك تفاؤلا في دولة الإمارات بمخرجات قمة العلا، وببيان التضامن الذي صدر عن هذه القمة، وهذا التفاؤل أيضا ممتد للجهود التي قامت بها السعودية للوصول إلى هذا الإطار الذي نأمل أن يبني علاقة سوية بين دول مجلس التعاون ويضم مصر".

وأكد قرقاش أن "التفاؤل يأتي من طي أزمة وخلاف ممتد بين الدول الأربعة وقطر"، مشيرا إلى أن طي هذه الصفحة والنظر للمستقبل بهذا التفاؤل "له معطياته، وهو ضروري من أجل الأمن والتطور والازدهار".

 المرحلة المقبلة

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أشاد قرقاش بالدور السعودي الرئيسي في حل الأزمة، وكذلك دور الكويت والولايات المتحدة كوسطاء.

وقال قرقاش: "التفاؤل يأتي من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن أمن الإمارات واستقرارها مرتبط بمحيطها، كما أن ازدهارنا هو جزء من ازدهار المنطقة، ونجاحنا هو جزء رئيسي من نجاح المنطقة".

وأضاف: "إذا نظرنا لبيان التضامن الصادر عن قمة العلا، نرى أنه يركز على أساسيات العلاقات السوية، التي نسعى إليها، من عدم التدخل في الشأن الداخلي، والموقف من التطرف والإرهاب، ومن الإدراك بأن التهديدات التي تواجهنا هي تهديدات مشتركة، لأن أمننا مرتبط".

وتابع: "أقول هذا وأضيف بأننا في الإمارات واقعيون، وبالتالي الالتزام بهذه المبادئ وتنفيذها ضروري، لأن بعض الأزمات في السابق في مجلس التعاون كانت أصغر من هذه الأزمة، لكن جذورها كانت مشتركة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات. نحن متفائلون ولكننا في الوقت نفسه ندعو للشفافية وإلى التنفيذ الحريص لاتفاقية التضامن".

ضمانات الاتفاقية

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن هناك أكثر من ضمان للاتفاقية، فهناك التوقيع على الضمان من الدول الخليجية بالإضافة لمصر، كما أن هناك وسيط أميركي وكويتي، وهناك إدراك راسخ ومتنامي بأن يجب على الدول الموقعة تجاوز هذه الأزمة، لأن "الكثير يجمعنا كدول ضمن نفس منظومة مجلس التعاون وعلاقتنا بمصر، كما يجمعنا محيط مترابط من الاستقرار والازدهار"، على حد تعبيره.

وأكد قرقاش أن الضمان الأساسي بعد كل هذه المعطيات، "هو حسن التنفيذ والشفافية والالتزام، وتمنى أن تكون الدروس والعبر واضحة للكل من حيث أهمية هذا الالتزام".

متى سنرى نتائج التوقيع؟

وفيما يتعلق بتطبيق ما تم الاتفاق عليه على الأرض، أكد قرقاش المسألة الأولى هي "أن نطوي صفحة هذه الأزمة، وبذلك يكون هناك إطار زمني، والمهم اليوم هو إعادة مسيرة مجلس التعاون بنفس الزخم، ووجود مصر يؤكد الارتباط والبعد العربي بين دول المجلس ومصر. أعتقد أن دول المنطقة من خلال ترتيب البيت الداخلي، تستطيع التحرك بجماعية أكبر، كأحد أعمدة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن"أزمة مثل أزمة كورونا، تؤكد أيضا أن هناك أولويات أخرى تؤثر على الدول، وهي مختلفة عن التحديات التي نعرفها مثل التحديات الأمنية والسياسية واقتصادية، وكل هذه الأشياء تتطلب مقاربة جديدة تركز على الازدهار والشق الاقتصادي والتنموي، وهو ما نسعى إليه، ونرجو من خلال إنهاء الأزمة أن يتحقق".

مكافحة الإرهاب

وأشار قرقاش إلى أن شق التطرف والإرهاب هو دائما أحد الهواجس الأساسية خلال الأزمة الأخيرة، وهو لا يزال يشكل هاجسا رئيسيا للإمارات ولدول المنطقة.

وقال الوزير الإماراتي: "نرى الآن خلال القواعد الأساسية للعلاقة في البيان، جانب يتعلق بمقاومة التطرف والإرهاب ونبذه، وبالتالي هو أحد الجوانب الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة القادمة".

وختم حديثه: "لا يمكن لنا أن نوجه البوصلة تجاه التنمية والازدهار للمنطقة في ظل رمادية تحدي التطرف والإرهاب، وأعتقد من خلال إطار بيان التضامن، سيبقى هذا أحد الجوانب الرئيسية لمسيرتنا في مجلس التعاون خلال المرحلة القادمة".

أخبار ذات صلة

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

أول تعليق من أمير قطر على قمة (العلا) السعودية.. ماذا قال؟

أول تعليق من أمير قطر على قمة (العلا) السعودية.. ماذا قال؟

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

بعد قمة &#34;العلا&#34;.. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

بعد قمة "العلا".. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

ماذا جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية؟

ماذا جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بالسعودية؟

كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟

كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

أمير الكويت: &#34;بيان العلا&#34; إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

أمير الكويت: "بيان العلا" إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

إصابة مستوطن بالحجارة جنوب نابلس وفرار باقي المستوطنين

إصابة مستوطن بالحجارة جنوب نابلس وفرار باقي المستوطنين

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويهدم غرفة زراعية في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويهدم غرفة زراعية في بيت لحم

الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

المقاومة الشعبية &#34;جريمة اغتيال اخليل تتطلب حراك رسمي ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال&#34;

المقاومة الشعبية "جريمة اغتيال اخليل تتطلب حراك رسمي ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

منوعات

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء &#34;صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني&#34;

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء "صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني"

رانيا يوسف &#34;أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا&#34;

رانيا يوسف "أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا"

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال &#34;مؤخرتها&#34;

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال "مؤخرتها"

عربي

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

بعد قمة &#34;العلا&#34;.. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

بعد قمة "العلا".. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟

كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟