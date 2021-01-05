المقاومة الشعبية "جريمة اغتيال اخليل تتطلب حراك رسمي ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"





رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الشعبية في فلسطين: "إن إغتيال الشاب عاهد عبد الرحمن إخليل من بلدة بيت أمر- الخليل، يعبرعن العقلية الإجرامية لجنود الإحتلا".وأضافت الجبهة" إن عملية الاغتيال تضاف لسجل الاحتلال الاسرائيلي الإجرامي والهمجي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد".وتابعت" إننا إذ ننعي الشهيد البطل عاهد إخليل، لندعو الله ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وهو الذي قضي في مواطن الشرف والكرامة".ودعت لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي وجنوده في كافة مناطق التماس في الضفة الغربية المحتلة والرد على الجريمة الاسرائيلية الجديدة وقطع اليد التي تمتد إلى أبناء شعبنا الفلسطيني.وشددت على أن الجريمة الجديدة تتطلب حراك رسمي وشعبي على رأسه وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي ورفع قضايا في المحاكم والمؤسسات الدولية تكشف حجم العدوان والاحتلال الممارس ضد أبناء شعبنا.وختمت الجبهة" نحيي صمود أبناء شعبنا في الضفة الغربية، في تصديهم لقطعان المستوطنين ولجنود الإحتلال الذين يستبيحون الأرض الفلسطينية، والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وندعو الأجهزة الأمنية والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية للتصدي بحزم وقوة للهجمات الاسرائيلية سواء من المستوطنين أو الجنود، وضرورة منع إستباحة الدم الفلسطيني من قبل الاسرائيليين.